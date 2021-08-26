Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Модульная система Quartz

Модель

Quartz 1

Материал:

ЛДСП

Фабрика:

Интерлиния

1215BYN

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Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Обеденная группа Кронос

Модель:

Кронос+Юнона 4 шт.

Материал:

массив

Фабрика:

Мебель Класс

1460BYN

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Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Кухня Мила Лайт

Модель:

1,68х2,4 ВТ

Материал:

ЛДСП

Фабрика:

Интерлиния

1417BYN

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Тумба под телевизор lt Т200 loft
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Тумба под телевизор LT-Т200 Loft

300,00 Br
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New
Шкаф 2х створчатый Хелен ШК 01
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Шкаф 2х створчатый Хелен ШК-01 белый

373,80 Br
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Тумба подвесная Лия 3
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Тумба подвесная Лия 3

438,70 Br
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Шкаф Лацио 2д1ящ
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Витрина Лацио 2дв

770,00 Br
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СКАНДИ_Тумба под ТВ_белый гладкий_белый глянец_
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Тумба под телевизор Сканди подвесная

436,99 Br
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Шкаф одностворчатый ШК 040 Палермо
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Шкаф угловой (45град.) ШК-013 Палермо

535,71 Br
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Модульная гостиная Соренто
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Тумба с дверцей и ящиком «Соренто»

242,00 Br
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Гостиная quartz 1 (Кварц) (Гостиная 1)
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Гостиная Quartz 1 (Кварц) (Гостиная-1)

1215,00 Br
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Как выбрать хорошую и недорогую корпусную мебель?

Корпусная мебель - это то, что создает уют и комфорт в вашем доме. На рынке Беларуси представлен огромный ассортимент корпусной мебели, поэтому не легко выбрать действительно хороший вариант по соотношению цены/качества.

При покупке мебели прислушивайтесь к себе, не берите то в чем сомневаетесь и что вам не нравится, корпусная мебель должно не только вписываться в ваш интерьер, но и радовать вас эстетически. Есть очень много тонкостей при подборе подходящий для вас мебели: её габариты, материал, расцветка и пр.

Мебель, которая сделана из цельного дерева, является более долговечной и практичной по сравнению с другими.
Один из важнейших факторов – это цветовое оформление изделия и структура обивки. Предпочтительнее выбирать материалы высокой плотности (кожа, мебельный лен, фолк).

Следующий важный фактор при подборе мебели это наполнитель, от его качества зависит как срок службы, так и удобство использования.
Отличный вариант – это специальный латекс.

Самая популярная категория это угловые диваны и диваны для кухни, так как они занимают меньше места и вмещают много людей.