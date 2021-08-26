Корпусная мебель - это то, что создает уют и комфорт в вашем доме. На рынке Беларуси представлен огромный ассортимент корпусной мебели, поэтому не легко выбрать действительно хороший вариант по соотношению цены/качества.

При покупке мебели прислушивайтесь к себе, не берите то в чем сомневаетесь и что вам не нравится, корпусная мебель должно не только вписываться в ваш интерьер, но и радовать вас эстетически. Есть очень много тонкостей при подборе подходящий для вас мебели: её габариты, материал, расцветка и пр.

Мебель, которая сделана из цельного дерева, является более долговечной и практичной по сравнению с другими.

Один из важнейших факторов – это цветовое оформление изделия и структура обивки. Предпочтительнее выбирать материалы высокой плотности (кожа, мебельный лен, фолк).

Следующий важный фактор при подборе мебели это наполнитель, от его качества зависит как срок службы, так и удобство использования.

Отличный вариант – это специальный латекс.

Самая популярная категория это угловые диваны и диваны для кухни, так как они занимают меньше места и вмещают много людей.