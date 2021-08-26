Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Модульная система Quartz

Модель

Quartz 1

Материал:

ЛДСП

Фабрика:

Интерлиния

1020BYN

Добавить в корзину
Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Обеденная группа Кронос

Модель:

Кронос+Юнона 4 шт.

Материал:

массив

Фабрика:

Мебель Класс

1405BYN

Добавить в корзину
Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Кухня Мила Лайт

Модель:

1,68х2,4 ВТ

Материал:

ЛДСП

Фабрика:

Интерлиния

1370BYN

Добавить в корзину

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Мебель для гостиной (494)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Шкафы (1045)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Мебель для спальни (619)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Мебель для прихожей (226)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Детская и подростковая мебель (567)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Мебель для кухни (1063)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Комоды (397)

Купить недорогую корпусную мебель для дома с доставкой в Минске

Столы (177)

good77525_color24772_3
package605_color24772_2
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Витрина Лацио 2дв

660,00 Br
В корзину
000126525
Алекс 6
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Комод «Александрия» КМ-101

514,25 Br
В корзину
гостиная1 в интерьере
гостинная 1 в интерьере
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Гостиная Quartz 1 (Кварц)

1025,00 Br
В корзину
synduk1-1800x900
package294_color9875_12 (1)
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Сундук Валенсия

276,00 Br
В корзину
Вегас 1
Вегас
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Горка Вегас 1

870,00 Br
В корзину
package522_color23020_3
good71398_color23020_2
Сравнить
Быстрый просмотр
Добавить в список желаний

Комод 2в2ящ Лорена

670,00 Br
В корзину

Как выбрать хорошую и недорогую корпусную мебель?

Корпусная мебель - это то, что создает уют и комфорт в вашем доме. На рынке Беларуси представлен огромный ассортимент корпусной мебели, поэтому не легко выбрать действительно хороший вариант по соотношению цены/качества. При покупке мебели прислушивайтесь к себе, не берите то в чем сомневаетесь и что вам не нравится, корпусная мебель должно не только вписываться в ваш интерьер, но и радовать вас эстетически.  Есть очень много тонкостей при подборе подходящий для вас мебели: её габариты, материал, расцветка и пр.

Мебель, которая сделана из цельного дерева, является более долговечной и практичной по сравнению с другими.  Один из важнейших факторов – это цветовое оформление изделия и структура обивки. Предпочтительнее выбирать материалы высокой плотности (кожа, мебельный лен, фолк)

Следующий важный фактор при подборе мебели это наполнитель, от его качества зависит как срок службы, так и удобство использования. Отличный вариант это специальный латекс. Самая популярная категория это угловые диваны и диваны для кухни, так как они занимают меньше места и вмещают много людей.